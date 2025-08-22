San José celebrará los 125 años del reloj de la Catedral con actividades especiales

El próximo 25 de agosto, San José celebrará los 125 años del histórico reloj de la Catedral Basílica, instalado en 1900. Bajo el lema “125 años acompañando el tiempo”, la jornada contará con una serie de actividades abiertas al público.

El cronograma comenzará a las 8:00 con el repique de la campana de San José. Luego, a lo largo del día, se realizarán visitas guiadas a la torre del reloj en diferentes horarios (10:30, 11:30 y 14:30), con cupos limitados a 12 personas por turno y acceso gratuito, respetando el orden de llegada.

Además, habrá nuevos repiques de campana a las 12:00 y 15:30, acompañando el simbolismo de la fecha. A las 16:00 se celebrará la Misa por la Patria y, finalmente, a las 17:00 se rendirá un homenaje a Hugo de León.

Desde la organización se recuerda que los niños deben concurrir acompañados por un mayor y que la entrada a todas las actividades es libre.