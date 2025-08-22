El 23 y 24 de agosto se realizará un beneficio en la Sociedad Manuel Artigas con el fin de reunir los 300 mil pesos que necesita la niña para sus implantes auditivos

La comunidad de San José se moviliza para ayudar a Maia Navarro, una niña de 11 años que padece hipoacusia aguda y necesita implantes auditivos cuyo costo total asciende a un millón de pesos. Su sociedad médica cubre parte de la operación, pero aún faltan 300 mil pesos para poder concretar la intervención.

Con ese objetivo, Fabio Travieso, organizador del evento, y capataz de campo junto a familiares y colaboradores, anunció la realización de una criolla solidaria el sábado 23 y domingo 24 de agosto en la Sociedad Manuel Artigas.

El sábado la jornada comenzará a las 10:00 con pialadas y, por la tarde, una rueda de vacunos con alrededor de 50 montas. Habrá venta de comidas típicas como asado con cuero, chorizos, panchos y tortas fritas y la actividad culminará con un espectáculo musical y baile.

El domingo, desde las 9:00, se desarrollarán pruebas de rienda, ruedas de bastos, rueda femenina en grupa y rueda en cuero, además de un almuerzo criollo y plaza de comidas. El cierre será con la entrega de premios y música en vivo.

“Esperamos que el tiempo nos acompañe y que podamos alcanzar la meta de 300 mil pesos para que Maia vuelva a escuchar y recuperar su vida normal”, expresó Travieso, organizador del beneficio.