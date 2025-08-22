Las predicciones del horóscopo del sábado 23 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del sábado 23 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Jornada muy fuerte a nivel de trabajo y de relaciones públicas. Rodeado de muchas actividades deberás controlar tu precipitación y actitud dogmática, hoy conviene meditar más todo.

TAURO

Con suma facilidad te seducirán para que cambies de opinión tocando tu fibra sensible. Escucha los consejos de los demás pero defiende tus intereses. Entras en un nuevo ciclo de tu vida más dinámico.

GÉMINIS

Aparecerán sorpresas inesperadas en este día. Deberás tomar una fuerte decisión para que las cosas lleguen a un total éxito, pero usa la intuición, verás que no te falla, incluso en asuntos de amor.

CÁNCER

Tu humor sufrirá altibajos y te mostrarás algo desordenado en tu actuar, no obstante, la suerte te acompaña y tus asuntos se resolverán con mucho éxito. La diosa Fortuna te dará una buena sorpresa.

LEO

Tu fuero íntimo está experimentando una fuerte evolución. Quizá no es el momento apropiado para expresarlo todo, pero sí para ir cambiando algunos de tus planes. Hoy no dudes de tus capacidades, avanza.

VIRGO

No te apresures a querer tenerlo todo solucionado de inmediato, lo que llevas entre manos es para pensarlo con calma, de lo contrario caerías en un error. Conocerás a alguien importante para tu futuro.

LIBRA

Gran actividad y bullicio hallarás en tu ambiente laboral. Las cosas saldrán bien aunque al principio no lo parezca. Tu diplomacia ayudará a todas las conquistas, sean materiales o sentimentales, templanza.

ESCORPIO

En la medida que puedas aléjate del bullicio o por lo menos de todo ruido o histeria de quienes te rodeen. Tómate todo el tiempo del mundo para meditar, tu mente necesita relajarse y así verás todo claro.

SAGITARIO

No te dejes llevar tanto por tus instintos y no mezcles las responsabilidades con las diversiones, podrías perder una situación difícilmente obtenida. Asuntos familiares ocuparán tu tiempo y los resolverás.

CAPRICORNIO

Hoy es un buen día para los negocios y las finanzas, hay una marcada influencia positiva, aparecerán cambios en este terreno muy provechosos. Hoy no debes dudar de tus capacidades, adelante.

ACUARIO

Se manifestará un cambio profundo en tus emociones y en tu capacidad de amar. Una persona que conocerás hoy te hará ver la vida de forma muy distinta. La noche se promete muy movida y con un goce total.

PISCIS

Estarás más necesitado del cariño y comprensión de los que te rodeen. No te encierres y demuestra tus sentimientos, recibirás como respuesta lo que más deseas. Mostrarte tal cual eres será la llave hoy.

