El bingo se realizará el viernes 19 de setiembre a las 19:30 horas en el IAE

La comunidad educativa de la Escuela Técnica (UTU San José) y del Instituto de Alta Especialización (IAE) invita a la población a participar de su tradicional Bingo Anual, que se llevará a cabo el viernes 19 de setiembre a las 19:30 horas, en las instalaciones del IAE, ubicadas en Soriano y Massini, frente al Liceo N°3.

El evento tiene como objetivo principal recaudar fondos para mejorar las instalaciones del centro educativo y adquirir nuevo equipamiento que potencie la formación y el aprendizaje de los estudiantes.

Los bonos de venta anticipada se pueden adquirir a $120 en la secretaría del instituto y con estudiantes y docentes. La jornada contará con premios variados, comidas, un ambiente de alegría y confraternización, y como premio final se sorteará una moto 0K.