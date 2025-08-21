El INUMET emitió un comunicado al respecto

Según advirtió en la tarde de este jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) advierte a la población por «tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada del viernes 22«.

Destaca que «un sistema frontal comenzará a afectar la zona del norte del país, desplazándose gradualmente hacia el resto del territorio«. Señaló que los fenómenos más intensos se prevén «al norte del Río Negro y litoral oeste«.

Finalmente, menciona que en zonas de tormenta «se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo«.