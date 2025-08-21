Mariana López (PN) presentó la idea en la Junta Departamental de San José

La edila (s) Mariana López por el Partido Nacional, presentó el pasado lunes en la Junta Departamental de San José, un proyecto que impulsa junto a “Florecer”, institución del departamento que acompaña y atiende a niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El mismo, incluye la creación y adaptación de espacios públicos, a través del diseño de “entornos amigables y seguros” con “equipamiento sensorial y cartelería accesible”, entre otras medidas.

En diálogo con la prensa, la edila López y Andrea Crosa, referente de AMPAU-Florecer, dieron detalles de la propuesta.