Confirmaron que al menos dos productores tuvieron que tirar leche recién ordeñada

Según consignó Subrayado, un productor de Soriano compartió un video donde muestra cómo debió tirar leche recién ordeñada porque sus tanques estaban llenos y aún quedaban 200 vacas por ordeñar.

“Pa’ la cuneta la leche”, lamentó el tambero mientras registraba la situación. Según explicó, tras dos horas de espera sin respuestas de logística ni de la empresa, se vio obligado a seguir ordeñando para no comprometer la salud de los animales.

Los productores lecheros sostienen que estas demoras en la recolección responden a medidas gremiales del sindicato de Conaprole. Desde la cooperativa informaron que se están realizando certificaciones notariales de las pérdidas ocasionadas.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Productores de Leche recordó que “es imposible dejar de ordeñar porque se pone en peligro la salud de la vaca y su productividad futura”.

Por su parte, el sindicato de Conaprole aseguró que las medidas quedaron en suspenso a pedido del ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien busca un acercamiento para resolver el conflicto del cierre de la planta industrial en Rivera.

Al menos dos productores de la zona de Cardona tuvieron que tirar leche recién ordeñada ante el desborde de los tanques, denunciaron desde la Asociación Nacional de Productores de Leche. El presidente de la institución, Álvaro Quintans, confirmó que la situación se debe a medidas gremiales de Conaprole y a demoras en la recolección, que generan largas filas de camiones y atrasos de varias horas en las plantas.

“Esperaron un tiempo prudencial, pero las vacas hay que ordeñarlas cada 12 horas por un tema biológico”, explicó Quintans. “Ese atraso lleva a que el productor se vea obligado a tirar leche”, agregó. Criticó que hasta este jueves las medidas gremiales no se han levantado y continúan afectando a los productores.