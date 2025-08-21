También conocido como Tamanduá, se encuentra en la lista de especies prioritarias para la conservación en Uruguay.

La Reserva Natural Salus ha sido escenario de un descubrimiento que muestra la efectividad de sus esfuerzos de conservación. El pasado 2 de agosto, el sistema de monitoreo de cámaras trampa registró por primera vez la presencia de un oso hormiguero chico, o Tamanduá, mamífero que se encuentra en la lista de especies prioritarias para la conservación en Uruguay, informó el portal Todo el Campo.

“Realmente es un registro que nos llena de alegría y, a la vez, representa un gran desafío”, expresa el Ing. Agr. Eduardo Méndez, responsable de la Reserva Natural Salus.

“El hecho de que comiencen a aparecer especies que no estaban previamente documentadas es una clara señal de que nuestras decisiones de conservación de ecosistemas están teniendo un efecto positivo. Los animales eligen estos lugares porque ‘evalúan’ continuamente dónde se sienten más protegidos y dónde pueden encontrar el alimento necesario para subsistir”, expresó.

El oso hormiguero chico, conocido científicamente como Tamandua tetradactyla, es una especie mirmecófaga, lo que significa que su dieta se basa principalmente en hormigas y termitas.

Su aparición en la Reserva sugiere que el área de monte autóctono ofrece un hábitat adecuado y fuente de alimento para esta especie. “Nos sorprendió gratamente, ya que no teníamos previsto su aparición, y ahora estamos muy atentos a posibles nuevos encuentros de este tipo”, añadió.

Este hallazgo no solo celebra el éxito de la conservación, sino que también refuerza el compromiso de la Reserva Natural Salus con la protección de su biodiversidad.

“Es un desafío grande, porque queremos que estas especies se mantengan y prosperen. Para ello, debemos intensificar nuestro trabajo en la mitigación y el manejo de las amenazas que estas áreas enfrentan, y reforzar el control, la vigilancia y la conservación del hábitat de estos valiosos animales”, destaca Méndez.

1.300 HECTÁREAS DE RESERVA, MÁS DE 1.050 ESPECIES

La Reserva Natural Salus abarca 1.300 hectáreas, de las cuales 14% es monte autóctono y contribuye significativamente a la protección del patrimonio natural de Uruguay.

En sus ecosistemas se han registrado más de 1.050 especies, de las cuales 55 son prioritarias para la conservación en Uruguay.