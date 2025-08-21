Jefatura alerta sobre fraudes telefónicos y cómo prevenirlos

La Jefatura de Policía de San José emitió una alerta sobre estafas dirigidas a adultos mayores, instando a la población a extremar precauciones y proteger sus datos personales y bancarios.

Las recomendaciones incluyen no brindar información personal o financiera por teléfono, desconfiar de mensajes o llamadas que involucren premios, solicitudes de dinero urgente o préstamos, y verificar con familiares o personas de confianza cuando alguien dice ser un familiar en problemas.

La policía también aconseja no acudir a bancos o financieras a entregar dinero a personas desconocidas. En caso de dudas o sospechas, la recomendación es no responder, no brindar información y realizar la denuncia correspondiente.