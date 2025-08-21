Trabajadores del frigorífico de San José iniciaron un paro en reclamo por el mal estado del camino de ingreso, la situación motivó una reunión entre el sindicato, la Intendencia

El presidente de Sofrim, Sergio Bell, explicó en diálogo con San José Ahora que la medida responde a las dificultades que genera el camino de acceso al establecimiento, lo que complica la operativa diaria. Según indicó, ya existía un proyecto de mejora, pero “ese plan se truncó” y el encuentro con las autoridades busca retomar la iniciativa.

La instancia, señaló Bell, depende de la Intendencia de San José, el Ministerio de Ordenamiento Territorial y el propio sindicato, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva.

Desde el gremio aseguraron que el mal estado del ingreso afecta tanto a trabajadores como a la producción, y advirtieron que continuarán movilizados hasta que se concrete una respuesta.