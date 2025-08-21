El presidente compartió una cena distendida con los 19 jefes comunales, donde hablaron de política, acuerdos y diferencias con el Parlamento.

El mandatario nacional cumplió su promesa de recibir a los intendentes “con el fuego prendido” y, aunque la idea inicial era realizar el encuentro en Anchorena, finalmente se concretó en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. La cena incluyó carne, ensalada y flan como postre.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, calificó el encuentro como “muy bueno y distendido” y destacó que Orsi será el encargado de leer el discurso por el bicentenario de la independencia, el próximo 25 de agosto en Florida.

Por su parte, el jefe comunal de Río Negro, Guillermo Levratto, resaltó el carácter “informal” de la reunión y aseguró que Orsi se mostró “muy cómodo” por su experiencia como exintendente. También reconoció que los cruces recientes en el Parlamento formaron parte de la charla, aunque remarcó que los intendentes procuran “bajar la pelota” para enfocarse en políticas públicas.

En la misma línea, el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, lo definió como un “asado de camaradería”, donde se trataron temas “fuera de lo protocolar”. Reconoció que existen “diferencias” en la forma de relacionamiento entre el Parlamento y los intendentes, pero aseguró que las discrepancias en la negociación con la OPP “quedaron entre cuatro paredes y después salimos todos victoriosos”.

El encuentro, según coincidieron los jefes comunales, permitió reforzar el vínculo político entre el presidente y las intendencias, en un clima más relajado que el habitual.

