Destacan que el paro realizado este jueves fue «desproporcionado»

La Asociación Rural de San José (ARSJ) expresó su preocupación por el paro de actividades en el Frigorífico Inaler, destacando el perjuicio que esta medida genera tanto en los productores como en el bienestar de los animales.

En un comunicado, la ARSJ señaló que el ganado permanece encerrado en las mangas mientras espera faena, lo que arruina el esfuerzo realizado por los productores para ofrecer la producción en óptimas condiciones.

La institución considera que la causal que detonó el paro debería haberse solucionado previamente entre las partes, calificando la medida como desproporcionada, ya que con buena voluntad de ambos lados el conflicto podría haberse evitado.