Destacan la importancia de informar a la comunidad sobre el uso de medicamentos

Este miércoles 20 de agosto, en la Sala de Conferencias de la Asociación Médica de San José (AMSJ), se realizó una charla dirigida a los usuarios enfocada en el uso de medicamentos, sus interacciones, efectos adversos y el impacto en la salud.

La actividad fue promovida por el Consejo Consultivo de la AMSJ, integrado por representantes de los usuarios, del gremio de funcionarios de la salud, del gremio médico de San José y por representantes de la propia Asociación Médica.

Asimismo, participaron representantes de la Comisión de Seguridad del Paciente (COSEPA), quienes destacaron la importancia de la información y la prevención para un mejor cuidado de la salud.

Desde la AMSJ aseguran que se reafirmó el compromiso de impulsar acciones que involucren a la comunidad en su conjunto y que promuevan una mejora en la calidad de vida.