Se trata de Roberto Cabral y Patricia López

En horas de la noche, del pasado miércoles, la agrupación «El equipo de la gente» de Ciudad del Plata, anunció la «desvinculación» de la misma, de los ediles por el Frente Amplio, Roberto Cabral y Patricia López.

En un extenso comunicado, brindan diferentes motivos por los que se toma la decisión, entre ellos, destacan los «reiterados incumplimientos a los acuerdos colectivos, de una conducta política que no responde a los intereses de este equipo, ni de la estructura política que nos avala, y de una práctica sistemática de anteponer los intereses personales por sobre los intereses de la organización y del pueblo al que nos debemos«.

En la misiva, apuntan a que la edila López, fue electa «a pesar de no contar con trayectoria política, ni ser reconocida como referente en la ciudad o el departamento«. Señalan, que la agrupación «apostó y confió» en ella. Respecto a Cabral, marcaron que en anteriores instancias electorales «obtuvo resultados electorales muy bajos, y volvió a ser electo y legitimado como actor político, gracias al aval, promoción y respaldo de nuestra agrupación que fue responsable de la promoción, costos de campaña totales, fruto del aporte generado por nuestros compañeros durante meses, como también responsable de la impresión de más de 200.000 listas con todos los gastos económicos, logísticos y de militancia diaria«.

Destacan que los ediles han demostrado una actitud «desleal hacia la organización» así como «varias decisiones deshonestas«.

San José Ahora procuró la palabra de Cabral, quien manifestó que de momento no haría declaraciones. También así, del vicepresidente del Frente Amplio en San José, Osvaldo Nicoletti, que en una línea similar, señaló que la fuerza política «analizará» la situación.