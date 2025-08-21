La búsqueda es intensa a nivel nacional.

La Policía busca a un preso que fugó el miércoles de la cárcel Penal de Libertad, en San José.

A las tres de las tarde las autoridades del Penal de Libertad recibieron información sobre que el recluso Richard Alejandro Fleitas Bonilla se había fugado de la celda 14, ubicada en el celdario dos del sector A de esa cárcel.

La Policía realizó tareas de control y conteo de los reclusos y comprobó que, efectivamente, Fleitas Bonilla había escapado. Es una persona que está recluida desde el año 2016 por haber cometido un homicidio.

Sobre las cinco de la tarde se puso en conocimiento de la situación a la Fiscalía de Libertad, a cargo de Matilde Mattos, quien dispuso librar una requisitoria a nivel nacional, tomar declaraciones a los testigos y relevar cámaras de seguridad.

La hipótesis que maneja la Policía es que el preso se fugó escondido dentro de un camión de basura y ahora trabaja para recapturarlo. A su vez, se inició una investigación interna para establecer posibles responsabilidades.