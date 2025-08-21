El sindicato hoy realizó un paro de 24 horas por lo deteriorado que se encuentra el acceso a la planta

No obstante, desde el Sindicato del Frigorífico Inaler (SOFRIM) advierten que esta no es la solución definitiva a la problemática que plantearon esta mañana con el secretario general de la Intendencia de San José, Leonardo Giménez.

En un comunicado emitido el pasado miércoles, el gremio informó que la medida regiría este jueves un paro de 24 horas. La decisión, explicaron, se debe a que “no contamos con las garantías necesarias de seguridad en el camino de ingreso a planta”, cuya situación, señalaron, se arrastra desde hace años sin respuestas de las autoridades.

El sindicato detalló que actualmente la vía de acceso se encuentra “tan erosionada que está intransitable”. A esto se suma un incidente reciente: un camión de ganado chocó contra una columna, dejándola en riesgo de derrumbe y provocando un corte de energía en la mitad del trayecto.