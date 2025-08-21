Fue este miércoles. Además de la búsqueda se inició una investigación interna.

Un recluso condenado por homicidio se fugó del Penal de Libertad, una de las cárceles de mayor seguridad del país. Según las primeras informaciones, el interno logró escapar escondiéndose en un contenedor de residuos, con el que logró salir del perímetro sin ser detectado, informó Telemundo.

El fugado fue identificado como Richard Alejandro Fleitas Bonilla, quien cumplía condena por homicidio.

El hecho fue descubierto por el personal penitenciario al notar la ausencia del recluso durante el control de rutina. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso a las autoridades policiales, que ya trabajan en su búsqueda.

Se presume que aprovechó un descuido del personal para ocultarse dentro del contenedor y así burlar los controles. Además de la búsqueda, se inició una investigación interna para determinar qué falló en los mecanismos de control y vigilancia que permitió la evasión.