El comunicador deportivo y locutor dejó de formar parte del canal tras 33 años de trayectoria. También se confirmó la salida del periodista Ignacio Martirené.

Canal 12 concretó en las últimas horas la desvinculación de José Carlos Álvarez de Ron, histórico periodista deportivo que llevaba más de 33 años en la pantalla. La decisión fue comunicada a través de un aviso interno a los funcionarios del medio.

La medida se enmarca en un proceso de “renovación” y “reestructuración” impulsado por la empresa. En el mismo sentido, también se confirmó la salida de Ignacio Martirené, periodista especializado en política internacional y conductor del noticiero de los sábados, quien integraba el equipo desde 2020.

La noticia generó sorpresa en el ámbito televisivo y entre los propios trabajadores del canal, especialmente por la extensa trayectoria de Álvarez de Ron, que se había incorporado en 1992.

Ambos profesionales no continuarán en la grilla de Telemundo ni de Desayunos Informales, programas en los que se desempeñaban habitualmente.