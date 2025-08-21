El lunes 25 de agosto, desde las 10:00, la Fiesta Capurrense ofrecerá asadores y espectáculos

La Plaza Eulogio Falero de Capurro se prepara para recibir la tradicional Fiesta Capurrense, que se celebrará el lunes 25 de agosto de 2025, con entrada libre y actividades para toda la familia. Este año, el campeonato de asadores será uno de los principales atractivos del evento.

La jornada comenzará a las 10:00 horas e incluirá, además, un torneo de bochas, feria artesanal, espectáculos en escenario con la participación de Los del Rincón, Lili Dance y Braulio Assanelli, juegos y actividades recreativas para niños, un acto protocolar y servicio de cantina durante todo el día.

El evento está organizado por la Comisión Fomento Capurro y el grupo de vecinos Lo que nos une, con el apoyo de la Intendencia de San José, la Asociación Uruguaya de Asadores y la Agencia de Desarrollo de San José. La Fiesta se desarrollará en Ruta 11, km 77, y ha sido declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo, consolidándose como un punto de encuentro para vecinos y visitantes de todo el departamento.