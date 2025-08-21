Los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado resolvieron abandonar la coordinación parlamentaria

Los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado anunciaron este miércoles 20 de agosto su decisión de retirarse de la coordinación del Senado, en rechazo a la resolución del Frente Amplio de pedir que se estudien las expresiones de Sebastián Da Silva durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, realizada el pasado 19 de agosto.

En un comunicado dirigido a la bancada frenteamplista, los legisladores opositores afirmaron que “no están dadas las condiciones” para continuar participando, al entender que se “quebranta la confianza recíproca”.

Los partidos señalaron que el cumplimiento de la palabra es un “pilar esencial de la convivencia democrática”, y sostuvieron que el Frente Amplio “no cumple con los compromisos acordados”, lo que, a su juicio, “vacía de contenido el ámbito de coordinación interpartidaria”.

El senador colorado Robert Silva explicó que la decisión responde a que, pese a que en la sesión extraordinaria del 19 de agosto se aprobó una declaración “para avanzar y seguir adelante”, el Frente Amplio igualmente presentó la denuncia. En ese contexto, consideró que “no están dadas las condiciones para seguir participando de un ámbito en donde lo que allí se acuerda no se cumple”.

Tanto blancos como colorados aseguraron que la resolución se tomó “con pesar”, aunque remarcaron su convicción de que la “palabra empeñada debe ser respetada” para restablecer un clima de confianza y respeto entre bancadas.

Fuente Montevideo Portal