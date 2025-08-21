Una mujer detenida se descompensó luego del altercado.

Un conflicto vecinal por una conexión de agua derivó en un violento episodio en Ciudad del Plata, departamento de San José, donde un hombre resultó apuñalado en la espalda y dos personas fueron detenidas.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, una mujer llamó al Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) para denunciar que sus vecinos le habrían hurtado agua. Por ese motivo decidió retirar un caño que salía de su vivienda, lo que desencadenó una fuerte discusión. La denunciante aseguró que fue agredida junto a su esposo y que además le arrojaron piedras.

En paralelo, ingresó al Hospitalito de Ciudad del Plata un hombre con una herida de arma blanca en la espalda, quien señaló que había sido atacado durante una pelea con sus vecinos. Minutos después se confirmó que ambos hechos correspondían al mismo incidente.

Al lugar concurrieron móviles de la Unidad de Respuesta Policial (URP), que lograron detener a una mujer y a un hombre, ambos mayores de edad. La mujer debió ser internada tras sufrir una descompensación luego del altercado.

El herido fue trasladado en primera instancia al Hospital del Cerro, mientras que la investigación quedó en manos del Área de Investigaciones de Zona II. La Fiscal Letrada de Libertad dispuso las actuaciones correspondientes y los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.