La Intendencia de San José y la Comisión Patriótica organizan una ceremonia en la Plaza Eulogio Falero

En el marco de la conmemoración de la Declaratoria de la Independencia del 25 de agosto de 1825, la Intendencia de San José junto con la Comisión Patriótica convocan a un acto oficial el próximo lunes 25 de agosto, a las 11:00 horas, en la Plaza Eulogio Falero de Capurro.

La ceremonia contará con la participación de la Escuela Nº 58 y la Escuela Nº 63, instituciones educativas que se sumarán a la instancia patriótica. La oratoria estará a cargo de la maestra Lorena Cabrera, de la Escuela Nº 58, quien será la encargada de pronunciar las palabras alusivas a la fecha.

La actividad se enmarca dentro del cronograma nacional de celebraciones, buscando reafirmar la importancia histórica de la fecha que marcó el inicio de la independencia nacional.