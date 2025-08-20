Uruguay detecta nuevas variantes, sin aumento de casos graves ni impacto en hospitales.

Según informó este miércoles el ministerio de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene un seguimiento de varias variantes de SARS-CoV-2 clasificadas como de interés o bajo monitoreo, entre las que se encuentran NB.1.8.1 (Nimbus) y XFG (Stratus o Frankenstein). Nimbus fue identificada en mayo y ha mostrado un aumento gradual en distintos países, con una severidad estimada leve. Por su parte, Frankenstein, surgida de la recombinación de dos sublinajes de Ómicron, se detecta con mayor frecuencia en India central.

Otras variantes bajo seguimiento incluyen LP.8.1, que registra circulación en descenso en Sudamérica y Europa, así como XEC y KP.3.1.1, actualmente en retroceso. JN.1 sigue considerada como variante de interés con baja prevalencia y severidad leve, y se perfila como la base común de las variantes predominantes en 2025.

En Sudamérica, se ha confirmado la circulación de Nimbus y Frankenstein en Brasil, y de LP.8.1, XEC y recientemente Frankenstein en Argentina, donde la circulación viral continúa baja: la última semana de julio se detectaron ocho casos positivos entre 80 muestras analizadas.

En Uruguay, la secuenciación genómica de 12 muestras de centros centinela identificó la presencia de variantes del clado 25C XFG.2 y XFG.3 (Frankenstein), así como de Nimbus. También se detectaron recombinantes del linaje XFC y otros linajes previamente registrados en la primera mitad del año.

Hasta el momento, no se han observado aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad asociados a estas variantes. La circulación del SARS-CoV-2 en el país se mantiene baja, con una positividad cercana al 2%. En este período predominan otros virus respiratorios, como Influenza y VRS.

Los síntomas más frecuentes vinculados a estas variantes son dolor de garganta intenso, fatiga y fiebre leve. Aunque podrían presentar mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos, las vacunas actualizadas para JN.1 mantienen su eficacia protectora.

Las autoridades de salud continúan con el monitoreo y comunicaron que informarán a la población ante cualquier cambio relevante en la situación epidemiológica.