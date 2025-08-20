El humorista maragato presentará su obra el viernes 5 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Macció.

El reconocido humorista de San José, Tincho Prado, prepara su regreso a los escenarios locales con una nueva propuesta teatral. Se trata de “La Peluquería”, una comedia que promete risas y complicidad con el público.

La función será el viernes 5 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Macció, uno de los espacios culturales más emblemáticos del departamento.

Prado, conocido por su estilo fresco y cercano, ha construido una trayectoria marcada por el humor costumbrista y la interacción con el público. Con esta obra busca ofrecer un espectáculo en el que la cotidianeidad se mezcla con la picardía y el buen humor.

Las entradas ya están disponibles a través de Tickantel y en la boletería del Teatro Macció.