Una mujer denunció que le sustrajeron nafta de su vehículo, que estaba estacionado en la vía pública de San José de Mayo. Los autores cortaron la manguera del tanque para cometer el delito.

En la noche del 18 de agosto, una mujer radicó denuncia en la Comisaría 1ª de San José de Mayo tras constatar el hurto de combustible de su vehículo, que se encontraba estacionado en una zona céntrica de la ciudad.

Según el parte oficial, los responsables utilizaron la modalidad de corte de la manguera que conecta con el tanque, lo que les permitió extraer el combustible sin forzar cerraduras ni generar ruidos que alertaran a los vecinos.

La denunciante manifestó además que ya había sido víctima de un hurto bajo la misma modalidad, lo que genera preocupación por la reiteración de este tipo de hechos en la capital maragata.

El caso se encuentra en etapa de investigación a cargo de la Policía de San José.