El ladrón ingresó por una ventana y sustrajo diversos artículos

En horas de la mañana de la pasada jornada, una mujer se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) para denunciar un hurto en un centro educativo privado ubicado en la zona céntrica de San José de Mayo.

De acuerdo al parte oficial de la Jefatura de Policía de San José, “el autor del ilícito habría ingresado por una ventana y sustrajo una garrafa de 13 kilos y objetos varios de una sala maternal”.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), quienes tomaron la denuncia correspondiente, y Policía Científica, que realizó el relevamiento en la escena.