Se trata de la planta 14 de Rivera. “Cada día que permanece abierta somos los productores los que debemos afrontar dichas perdidas”, señalaron.

Ante el cierre de la planta de Conaprole en Rivera, las gremiales lecheras expresaron su apoyo a la resolución de los productores adoptada el martes 19 de agosto.

En un comunicado firmado por 11 instituciones de productores de leche, señalan que apoyan “la decisión de la asamblea de productores de Conaprole con relación al cierre anticipado de la planta de Rivera”, cosa que ocurrirá hoy miércoles 20 de agosto.

La decisión apunta a “no continuar dilatando lo que es inminente”, ya que “cada día que permanece abierta somos los productores los que debemos afrontar dichas perdidas”.

Las instituciones firmantes de comunicado que se agrega a continuación, son: Agremiación de Tamberos de Canelones, Asociación Nacional de Productores de Leche, Asociación de Productores de Leche de San José, Asociación de Productores de Leche de Maldonado, Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza, Intergremial de Productores de Leche, Productores de Fomento Rural de la Casilla, Sociedad de Productores de Leche de Florida, Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez y Sociedad de Productores de Leche de San Ramón.