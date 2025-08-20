Se remontan a un antecedente del año 2008.

El secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda en entrevista con 970 Noticias de Radio Universal, dijo que están analizando si convocan al Parlamento a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg por la situación que involucra al presidente de ASSE, Álvaro Danza.

Señaló que no descarta la citación a la Cámara de Senadores de otros expertos jurídicos para analizar el tema, porque el gobierno “tiene uno y lo muestra como si fuera La Biblia”. Dijo que la mayoría de “las voces jurídicas” piensan lo contrario” a que Danza continue en su cargo.

Puso como ejemplo la decisión tomada por la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz en el 2008 cuando le pidió la renuncia a el ex presidente de ASSE, Baltasar Aguilar por seguir atendiendo “como cardiólogo en una clínica”. Ojeda agregó en forma irónica: “que lástima que Aguilar no tenía el informe que tiene Danza, si no se quedaba”.