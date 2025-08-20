“No contamos con las garantías necesarias de seguridad”, indicaron en un comunicado difundido en las últimas horas.

El Sindicato del Frigorífico Inaler (SOFRIM) anunció una paralización total de actividades por 24 horas este jueves 21 de agosto, en reclamo por el deterioro del camino de ingreso a la planta industrial ubicada en San José de Mayo.

En un comunicado emitido este miércoles, el gremio informó que la medida regirá desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. La decisión, explicaron, se debe a que “no contamos con las garantías necesarias de seguridad en el camino de ingreso a planta”, cuya situación, señalaron, se arrastra desde hace años sin respuestas de las autoridades.

El sindicato detalló que actualmente la vía de acceso se encuentra “tan erosionada que está intransitable”. A esto se suma un incidente reciente: un camión de ganado chocó contra una columna, dejándola en riesgo de derrumbe y provocando un corte de energía en la mitad del trayecto.

Tras una evaluación conjunta entre la Comisión de Salud y la directiva del gremio, se resolvió la suspensión de la operativa. “Durante el día de mañana estaremos evaluando la situación, realizando una nueva valoración de las condiciones y el estado del camino de ingreso a planta”, anticiparon.

El sindicato adelantó que continuará informando sobre los pasos a seguir en las próximas horas.