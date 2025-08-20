Mujer denunció que perdió todo su dinero tras un engaño en Facebook



Una mujer radicó denuncia en Comisaría 6ta. de Rafael Perazza luego de haber sido víctima de estafa. Según el parte policial de este miércoles 20 de agosto, la denunciante manifestó que, a través de la red social Facebook, vio una publicación que ofrecía acceder a la compra de viviendas o vehículos por medio del Banco República (B.R.O.U.).

Al ingresar al enlace aportó sus datos personales, pero de forma inmediata fue bloqueada. Minutos después fue notificada de una transacción realizada en su nombre, constatando finalmente el faltante de la totalidad del dinero de su cuenta.

El hecho fue caratulado como “Estafa en redes sociales” y es investigado por la Policía.