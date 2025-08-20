Se realizó esta mañana en el Espacio Cultural de la capital departamental

Previo a la celebración de la Noche de la Nostalgia, la Dirección de Tránsito, Movilidad y Seguridad de San José realizó esta mañana una jornada de capacitación destinada a inspectores de tránsito y efectivos policiales.

El taller estuvo a cargo del Licenciado Lauro Pauletto de UNASEV y abordó temas clave sobre espirometrías, marco normativo y procedimientos prácticos para garantizar la seguridad vial durante la festividad.

La actividad busca concientizar a la población sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, promoviendo una noche de la Nostalgia más segura para todos los ciudadanos.