Se trata del ecildense Gastón Keel, ex director del hospital de San José.

El doctor Gastón Keel, director médico del innovador proyecto que introduce tecnología de vanguardia para el tratamiento del cáncer, lidera un equipo que se capacitó recientemente en China para utilizar un equipamiento de última generación.

Según se explicó, el grupo de médicos completó su certificación internacional, recibió entrenamiento de expertos y realizó procedimientos en hospitales, además de reunirse con autoridades diplomáticas del país asiático. La experiencia permitió al equipo observar más de 12.000 procedimientos, consolidando la preparación para brindar un servicio de calidad en Uruguay.

Sobre el funcionamiento del nuevo dispositivo, Keel explicó: “Es un método de ablación térmica coagulativa, donde yo le entrego la energía en un punto exacto, haciendo una ablación térmica porque aumento la temperatura en ese punto exacto, donde yo quiero destruir esas células malignas por medio de la ultrasonografía.”

El médico comparó la técnica con un ejemplo cotidiano: “Es como que si fuera yo con el sol, el juego que hacíamos en la escuela, el sol, la lupa y el papel, bueno, yo quemo el papel en un punto exacto. Si yo muevo la lupa para adelante y para atrás, no hace nada. Acá también la ultrasonografía, que es no invasiva, no emite radiación, es totalmente verde, entrega la energía y quema las células malignas en un punto exacto.”

El equipamiento llegará próximamente al país y luego será sometido a un proceso de instalación y habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de que esté disponible para pacientes de todo Uruguay. Al respecto, Keel indicó: “Llega para que sea extenso para todos los pacientes y después se trabajará con el Ministerio de Salud Pública para hacerlo lo más viable posible para toda la población.”

Consultado sobre la cobertura del tratamiento, agregó: “Pudiera ser una de las opciones más viables y esperamos que antes de fin de año ya esté en marcha.”