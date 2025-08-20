Desde el miércoles 19 las precipitaciones se mantienen en gran parte del territorio nacional. En San José se han registrado acumulados que impactan en la zona urbana y rural.

Las precipitaciones continúan afectando a Uruguay desde el pasado miércoles 19 de agosto, con registros significativos en distintos departamentos. En el caso de San José, los milímetros acumulados han sido notorios, tanto en la capital departamental como en varias localidades del interior.

Según datos de la Estación de Meteorología 550 de Inumet, en las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores:

Mal Abrigo: 40 mm

Kiyú: 40 mm

San José de Mayo: 35,2 mm

Rodríguez: 33 mm

Ecilda Paullier: 32 mm

Juan Soler: 30 mm

Rafael Perazza: 10,9 mm

Chamizo: 6 mm

Las lluvias no han dado tregua en las últimas jornadas, generando complicaciones en la circulación y afectando a productores rurales. Los acumulados se suman a los ya registrados en semanas anteriores, lo que mantiene en alerta a las autoridades departamentales y al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene la vigilancia sobre la situación climática y advierte que las condiciones inestables podrían prolongarse durante los próximos días.

Las autoridades locales exhortan a la población a mantenerse informada a través de los pronósticos oficiales y alertas vigentes, y a tomar precauciones frente a posibles anegamientos o dificultades en caminos vecinales.