Con más de seis horas de intercambio, la Junta abordó reclamos ciudadanos y tensiones políticas

El pasado lunes 18 de agosto, se llevó adelante una nueva sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José, en la cual, una vez más, tuvo récord de visitas, superando por varios momentos los 120 espectadores conectados en la transmisión en directo, a través de su canal de YouTube. En el acumulado de vistas, está arriba de las 1.800, ubicándose como la mejor de esta Legislatura, posibilitando de esa manera aumentar quincenalmente el seguimiento en redes de la misma.

La sesión comenzó con diferentes asuntos enterados, para proseguir con la media hora previa, en ese marco, Mario Guerra (PN), hizo referencia a varias solicitudes de vecinos, y manifestó la necesidad de controlar el tránsito en la zona del camino Daniel Fernández Crespo. Le siguió Ruben Villafán (FA), quien manifestó su preocupación por la pobreza infantil, haciendo referencia también al conflicto entre Israel y Palestina. Además, manifestó su repudio por las declaraciones del senador Sebastián Da Silva, contra su par del Frente Amplio, Nicolás Viera. En otro orden, destacó que se realicen obras de señalización en Ciudad del Plata.

Enzo Elizalde (PN), se refirió a la problemática de caballos sueltos que acontece en la capital departamental. Solicitó que el Ejecutivo Departamental cree un «protocolo» de actuación para animales sueltos en la vía pública. El edil Federico De Groote (PN) propuso la instalación de un radar de control de velocidad en la intersección del km 85 de la Ruta 1 y el camino al Carretón. También se refirió a Estación González, donde proyectó intervenir diferentes espacios públicos. Finalmente, saludó a la Intendencia de San José por trasladar el Centro Público de Empleo Juvenil a la Oficina de la Juventud.

El edil Fabio Reyes (FA) saludó al deportista Luciano García, remero josefino, que obtuvo una medalla de oro, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay. También, expuso el pedido de informes que realizó a la Intendencia para conocer el inventario de maquinaria con la cuenta el Gobierno Departamental. En otro orden, destacó la preocupación de vecinos de Ciudad del Plata, por el cambio de horarios en el servicio de barométrica. También, propuso que la dirección de Tránsito, «cuente con un simulador de manejo«.

Finalmente, Mariana López (PN) propuso «la inclusión mediante la creación y adaptación de espacios públicos, incorporando entornos amigables y seguros con equipamiento sensorial y cartelería accesible«, entre otras ideas, que se enmarcan en un proyecto que lo impulsa «Florecer«, institución que acompaña a niños y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA).

Posterior a ello, la sesión ordinaria pasó a régimen de «comisión general» para recibir en Sala, al coordinador del CECOED, y director de Políticas Sociales de la Intendencia de San José, Eduardo Scanziani, con motivo de representar a Ana Bentaberri, quien fue llamada a Sala, para brindar explicaciones sobre lo realizado por este órgano en el centro de evacuados en River Plate.

En ese marco, 15 oradores, y uno a uno, fueron preguntándole al coordinador del CECOED, sobre el mencionado asunto. Varios títulos dejaron los ediles que se expresaron en esa comisión. Walter Faggiani (PN) señaló que «no correspondía el llamado a Sala» debido a que Bentaberri firmó ese documento, «como presidenta del órgano, y no como intendenta«. Desde el Partido Nacional, varios ediles destacaron el accionar del órgano, y saludaron la presencia de su coordinador.

En tanto, desde el Frente Amplio, diferentes oradores realizaron preguntas a Scanziani, tomando como base las declaraciones de Carolina Hornes, que en un principio junto a Sebastián Ferrero, plantearon el tema de fondo de este llamado. La antes mencionada, sostuvo que le «preocupó cuando se nos trató de que no se vulneraban derechos«. Recalcó que posterior a la fecha de su denuncia, se hicieron cambios para mejorar el centro de evacuados.

Más adelante en el llamado, pidió la palabra nuevamente, y dijo: «Cuando no encontramos culpables la denuncia no la queremos hacer, las cosas pasaron, las fotos se vieron, y el lugar estaba en las condiciones que lo vimos, y lo pero de todo es que los problemas siguen, y el Mides no está atendiendo la vulneración de derechos de estas personas«. Finalmente, le preguntó a los ediles presentes, si no creen que se vulneraron derechos, en las condiciones que ella expresó en un su denuncia inicial, a mediados de julio.

Tras algunas expresiones más de diferentes ediles, se dio «por suficientemente discutido el asunto» y se regresó a la sesión ordinaria. Las reacciones fueron varias: Scanziani, tras salir de Sala, afirmó que el “trabajo del CECOED no cambió por las denuncias”. González (FA) afirmó que se «sobredimensionó» la denuncia inicial, y Hornes, entre otras declaraciones, resaltó «no haberse sentido respaldada» por su fuerza política, en el planteo que ella llevó adelante.

Más tarde, se presentó una moción urgente por parte de ediles del Frente Amplio: «Preocupación ante la resolución de la Junta Electoral de San José al no respaldar que se instale una oficina de dicho organismo en Ciudad del Plata» la misma fue firmada por Ruben Villafán, Roberto Cabral y Germán González.

El edil mocionante, Ruben Villafán (FA), destacó que a raíz de «una resolución que salió en la prensa» sobre la negativa de la Junta Electoral de San José a instalar una oficina electoral en Ciudad del Plata, suscitó «la preocupación» por el tema. En ese marco, repasó diferentes hechos a lo largo de los años, que han actuado sobre esta necesidad que el actual alcalde del municipio, reclama.

Villafán dijo que «hace más de 20 años que está esta promesa«, por esto, le parece de orden «que este cuerpo tenga la responsabilidad de enviar una nota a la Corte Electoral, planteándole la necesidad de que necesitamos una mesa permanente, hasta que se haga el Centro Cívico«.

El edil nacionalista Aparicio Camy, apuntó a que se le proporcionara el «acto administrativo» con el que los ediles mocionantes «parten de la base» para hacer este reclamo. Apuntó que hablar de un «trascendido de prensa» le parecía «poco serio«.

A esto, le siguió una intervención del edil Daniel Blanco (FA) quien manifestó que «hubo un error de procedimiento ya que la Junta Electoral no tiene iniciativa sobre el tema«. Camy, respondió a Blanco, argumentando que: «Evidentemente hubo un error en la redacción de la moción, no tendría competencia la Junta Electoral de San José, para manifestarse sobre el tema que preocupa, y entiendo que tampoco la Junta Departamental de San José«.

Se votó un cuarto intermedio, y a la vuelta, llegaron dos mociones, las cuales una apuntaba a manifestar el «interés» por la concreción de una oficina electoral en Ciudad del Plata, presentada por el Frente Amplio. La otra, apuntaba a que había «falta de información oficial» sobre el tema en cuestión, a la vez que se «manifiesta el compromiso para que Ciudad del Plata acceda a servicios públicos de necesidad básica«, presentada por el Partido Nacional.

El tema fue discutido hasta las 2 de la mañana, con diferentes oradores, que manifestaban posturas divergentes, tanto así, que se vivió un momento tenso entre el edil Federico De Groote (PN) y el edil Germán González (FA).

Germán González, manifestó que «no podemos prohibir a ciudadanos que nos votaron, que tengan el derecho de tener cerca de donde viven una oficina para sacar la credencial«.

Agregó que votaría las dos mociones presentadas, solicitando que se le agregara a la moción del Partido Nacional, que cuando se conozca el «acto administrativo» que solicitaba Camy, se convoque a una sesión extraordinaria «para discutir el tema, porque sé que el PN no va a votar el derecho de que los ciudadanos de Ciudad del Plata tengan una oficina cerca de donde viven, es así, no lo van a votar«.

Por último, recalcó que «no podemos obligar a instalar una oficina, eso lo tenemos claro, pero tenemos que respaldar a los vecinos y a la sociedad civil«.

Aparicio Camy, nuevamente tomó la palabra, y marcó: «La moción habla de una preocupación por una resolución que sigue sin aparecer, que nos llevó a votar la urgencia de esta moción. Hasta el momento, no tenemos constancia de que haya una manifestación de voluntad, de no respaldar la instalación de la oficina en Ciudad del Plata«.

Respecto a la moción presentada por el Frente Amplio, señaló que «es un mamarracho«, argumentó que desconocía la autoridad del Gobierno Departamental de San José, debido a que esa propuesta señalaba que el municipio se ocuparía de los «trámites» de esa oficina electoral.

Por otra parte, cerró su oratoria, con la siguiente reflexión: «Yo los invito a todos los miembros de la Junta, a que le preguntemos a los vecinos de Ciudad del Plata, si necesitan más una oficina electoral o una agencia del BROU para cobrar el salario, o si precisan la oficina o un hospital, para que nazcan los niños. Me pregunto si hay todas las especialidades medicas en las policlínicas de Ciudad del Plata, me pregunto si hay saneamiento, antes que la oficina electoral que por lo general uno va una vez en la vida. Con la mano en el corazón, ¿es más importante una oficina electoral, o todas las demás cosas que acabo de enumerar?«.

En medio de la discusión y previo a un cuarto intermedio que iría concluyendo la discusión del tema, Mario Guerra (PN) protagonizó un particular momento en la sesión.

La sesión continuó con más oradores, más idas y vueltas, hasta que cerca de las 2 y 30 de la mañana, se votaron las dos mociones presentadas previamente, con leves modificaciones, donde la primera moción (FA) obtuvo 14 en 29 votos, siendo rechazada. Mientras que la segunda moción (PN), obtuvo 17 en 29, siendo aprobada por mayoría.

Cabe resaltar que en la votación de la primera moción (FA), Fernando Choca y Antonella Hornos, ediles del Partido Nacional, y de la agrupación «Otra Mirada», votaron en favor de la misma, así como la presentada por su fuerza política.

El texto de la moción aprobada, es el siguiente: «Frente a la falta de información oficial, y existiendo una notoria imposibilidad para discutir el tema, es que la Junta Departamental queda a la espera de la misma. Por otra parte, se mantiene el compromiso para que Ciudad del Plata acceda a servicios públicos de necesidad básica, como ser: Hospital, banco, agua, saneamiento, fiscalía, juzgado letrado, centros, entre otros«.

Este fue el último tema que se trató, cerrando las más de seis horas de sesión.