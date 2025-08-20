Competirá en la categoría “Historia, memorias, testimonios y biografías” del Ministerio de Educación y Cultura.

El periodista e investigador maragato Jorge Gutiérrez Pérez -actual director de Cultura de la Intendencia de San José- recibió con satisfacción la confirmación de que su último trabajo, La historia Central, integra la lista de 22 libros editados en 2024 que fueron considerados para el Premio Nacional de Literatura, en el rubro “Historia, memorias, testimonios y biografías”, otorgado por el Instituto Nacional de Letras del MEC.

La obra, que demandó 17 años de investigación y escritura, contó con la impronta creativa de Juan Carlos Barreto en el diseño final. Para Gutiérrez Pérez, el reconocimiento constituye una distinción en sí misma dentro de una categoría que definió como “muy difícil”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales el autor expresó:

“Con mucha alegría recibimos la confirmación de que nuestro último libro publicado La historia Central, quedó entre los 22 libros editados en 2024, considerados para el Premio Nacional de Literatura, en la categoría ‘Historia, memorias, testimonios y biografías’, que entrega el Instituto Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura”.

Agregó además: “Fue un trabajo de 17 años, que culminamos con la mano creativa de Juan Carlos Barreto en el diseño. Una categoría muy difícil. Pero el simple hecho de ser tenido en cuenta, ya es motivo de orgullo”.