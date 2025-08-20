El local fue violentado y se llevaron tecnología, bebidas y comestibles

Según informó Jefatura de Policía de San José, personal de la Seccional 7ª de Libertad fue abordado por un hombre que denunció que su comercio gastronómico, ubicado en calle 25 de Agosto, había sido víctima de un hurto.

De acuerdo al parte oficial,“la víctima manifestó haber constatado el hurto de una laptop, un parlante, un teléfono celular, casilleros de bebidas, comestibles y bebidas varias”.

Al lugar concurrió Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente. En tanto, personal de la Dirección de Investigaciones (D.I.) trabaja en el hecho para dar con los responsables.