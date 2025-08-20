El hombre de 31 años, acusado de matar a un anciano de 84 años fue declarado inimputable por pericias forenses y permanecerá internado en el Hospital Vilardebó.

El homicidio ocurrido el lunes en la zona limítrofe entre San José y Canelones continúa generando repercusiones. El autor, un hombre de 31 años, comparecerá este martes ante el Juzgado Penal de San José, donde será formalizado por el delito de homicidio.

De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Técnico Forense (ITF), el implicado fue declarado inimputable, motivo por el cual la Justicia dispuso su internación en el Hospital Vilardebó de Montevideo.

La víctima, un anciano de 84 años oriundo de Santa Lucía, fue arrastrada por el agresor hasta el río Santa Lucía, donde arrojó el cuerpo desde el puente nuevo de la ruta 11.

Un testigo que hacía deporte en la zona observó la maniobra y alertó de inmediato a la Policía, lo que permitió concretar la detención del sospechoso. Posteriormente, personal del Destacamento de Bomberos de Santa Lucía procedió a retirar el cuerpo del agua.

Tanto el agresor como la víctima eran vecinos de Santa Lucía, aunque el crimen ocurrió dentro de la jurisdicción de San José.

Fuente : FM Ideal