La bancada frenteamplista solicitó que la Comisión de Constitución y Legislación analice si corresponde aplicar medidas disciplinarias al senador nacionalista

Los senadores del Frente Amplio presentaron este martes una nota a la presidencia de la Cámara Alta en la que solicitaron que la Comisión de Constitución y Legislación estudie la conducta del senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, tras los hechos ocurridos en la última sesión.

El planteo se basa en el artículo 115 de la Constitución de la República, que habilita sanciones a legisladores en caso de “desorden de conducta”. La oposición considera que los “insultos inadmisibles” dirigidos por Da Silva al senador Nicolás Viera constituyen un hecho que amerita la evaluación de una posible medida disciplinaria.

En el documento presentado se solicita que la comisión determine si existe mérito suficiente para aplicar alguna de las sanciones previstas, que van desde la amonestación hasta la suspensión en el ejercicio de la banca.

Por el momento, el tema quedará en manos de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que deberá emitir un informe al respecto para que el plenario resuelva los pasos a seguir.

Fuente Busqueda