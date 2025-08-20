Delincuentes forzaron un portón y robaron en un local próximo a Larrañaga y Rivera

En la mañana de este miércoles 20 de agosto, una mujer solicitó presencia policial en un local comercial de San José de Mayo, ubicado en las inmediaciones de calles Larrañaga y Rivera, tras constatar que había sido víctima de un robo.

Según el parte oficial de la Jefatura de Policía de San José, “al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), quienes se entrevistaron con la denunciante, la que manifestó que al llegar al local constató daños en un portón y el faltante de un teléfono celular y dinero en moneda nacional”.

En la escena trabajó Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente. El hecho es investigado.