Las predicciones del horóscopo del jueves 21 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES

Te costará tomar decisiones, pero la situación te obligará a realizarlo cuanto antes y firmemente, no esperes u otros se adelantarán a ti, usa la intuición. Llega un amor a primera vista.

TAURO

Hoy te contarán secretos o te verás envuelto en una rara relación donde se mezclarán asuntos ocultos de índole sentimental, mantente lejos y saldrás ganando. Hoy conseguirás beneficios por el azar.

GÉMINIS

Temas financieros alterarán tu orden de trabajo y cierto mal humor complicará la relación con los demás. Utiliza la diplomacia y llegarás al éxito. Una amistad te dará una agradable sorpresa.

CÁNCER

Jornada complicada por acontecimientos de los próximos que harán perder tiempo y algunas oportunidades en tu labor. Mantén tus ideas y pisa firme, estás en un momento de cambios a mejor, a por todas.

LEO

No seas tan pesimista ni tan detallista en asuntos del corazón o respecto a la relación de los demás, ello te traería muchos problemas, vive más tu propia vida y los demás te seguirán seguro.

VIRGO

Es tu imagen personal y tu seguridad en el actuar lo que te hará avanzar hoy en tus asuntos. Demuestra seguridad y ganarás doble en todo. Un amor oculto aparecerá, depende de ti el que llegue lejos.

LIBRA

Tu situación en la pareja se volverá algo inestable y son posibles algunos enfrentamientos sin mucha importancia pero alterarán tus nervios, calma y paciencia será lo mejor. La noche compensará todo.

ESCORPIO

Muy buenos momentos para la vida social en general que vendrá acompañada de sorpresas y encuentros que serán provechosos para avanzar en tus objetivos. Aprovecha tu magnetismo que hoy es alto.

SAGITARIO

De momento tus planes y proyectos laborales van bien encaminados. Sólo es tu inquietud la que puede provocar retrasos o malos entendimientos con los socios o amigos, templanza y firmeza.

CAPRICORNIO

Situaciones favorables para tu avance personal se verán acentuadas por tus reflejos que te harán captar todas las oportunidades a la primera. La suerte contigo, incluso en el azar.

ACUARIO

Un posible cansancio general o cierta tendencia depresiva podría hacerte perder una buena ocasión hoy. Ponte las pilas ya que la suerte te ayudará mucho, hoy no debes desaprovechar lo que llegue.

PISCIS

El ambiente familiar se hará de nuevo más pesado y requerirán tu presencia para solucionar asuntos bastante complicados, podrás con todo y sacarás beneficios. En lo social serás centro de atención.

