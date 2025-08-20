En el primer semestre de 2025 llegaron casi un millón de encomiendas desde el exterior

Según consignó «El Observador», el ministro de Economía, Gabriel Oddone, confirmó que el Gobierno implementará cambios tributarios para atender los reclamos de comerciantes afectados por el llamado “efecto TEMU”, que refleja el aumento de compras de uruguayos a través de la plataforma china. La medida se enmarca en las modificaciones tributarias que incluirá la Ley de Presupuesto, que será remitida al Parlamento a fin de mes.

En una entrevista con En Perspectiva, Oddone aseguró que se introducirá IVA en estas compras, actualmente exentas dentro de la franquicia que permite adquirir hasta 200 dólares tres veces al año sin impuestos. “Estamos siendo sensibles a atender lo que los comerciantes nos han estado planteado sobre el fenómeno TEMU y el incremento de las ventas”, señaló el ministro.

Al mismo tiempo, el gobierno proyecta aumentar el monto de las franquicias y permitir el fraccionamiento de compras, con el objetivo de equilibrar el impacto tributario y proteger a los consumidores. Oddone aclaró que el gravamen no afectará las compras realizadas en Estados Unidos, amparadas por el TIFA, sino que se centrará en plataformas como TEMU.

El auge de estas compras es notable: en el primer semestre de 2025, 957.633 encomiendas llegaron desde el exterior, un aumento de más de tres veces respecto al mismo período de 2024, según la Dirección Nacional de Aduanas. La Cámara de Comercio y Servicios considera que este aluvión de envíos “afecta seriamente” al comercio local, que no puede competir con los precios de la tienda china.

Julio César Lestido, presidente de la Cámara, había señalado que la operativa de compras al exterior representó “alrededor de 15 millones de dólares” hasta febrero de este año, y apoyó la medida de gravar estas compras como forma de equilibrar la situación.