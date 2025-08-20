La actividad fue promovida e impulsada por el Consejo Consultivo de la AMSJ.

Este miércoles se realizó en la Sala de Conferencias de la Asociación Médica una charla dirigida a los usuarios para abordar el uso de medicamentos, las interacciones entre ellos, sus posibles efectos adversos y el impacto que tienen en nuestra salud.

La actividad fue promovida e impulsada por el Consejo Consultivo de la AMSJ, integrado por representantes de los usuarios, del gremio de funcionarios de la salud, del gremio médico de San José y por representantes de la Asociación Médica.

Participaron también representantes de la Comisión de Seguridad del Paciente (COSEPA). Según destacaron los organizadores, “todos desde el lugar que nos toca contribuimos a mejorar nuestra salud”.

Desde la AMSJ remarcaron su compromiso: “Estamos comprometidos en llevar adelante acciones que involucren a la comunidad en su conjunto y que promuevan una mejora en nuestra salud y calidad de vida”.