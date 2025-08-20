Agregó que «la Intendencia le está haciendo la cama» con el tema del centro de evacuados en River Plate

Este mediodía de miércoles, en el programa «Sobremesa» de Radio 41, conducido por Giuliana Berrueta, en el momento que iba a comenzar «la tertulia», un clásico segmento del programa, en el que participan Gonzalo Ciganda, Manuel Larrea y Alfredo «Nito» Lago, Ciganda realizó diferentes afirmaciones sobre la edila Carolina Hornes.

Se proponía hablar de lo acontecido en la Junta Departamental de San José, el pasado lunes, sobre la posibilidad de que haya una oficina de la Corte Electoral en Ciudad del Plata.

En ese marco, Larrea comenzó realizando algunas acotaciones, y posterior a ello, Ciganda mencionó que visualizó diferentes contenidos sobre lo que trato esa sesión de la Junta, y a raíz de eso, reflexionó: «No puede pasar que sea más visible en el mismo día de la Junta, la discusión de las credenciales en Ciudad del Plata, que la cama que le están haciendo a Carolina Hornes con River. No puede ser, la cama que le está haciendo la Intendencia, en donde el principal partido de oposición que es el Frente Amplio, y la intendenta, le están diciendo a Hornes que lo dijo fue un chijete«.

El dirigente, agregó: «En la Junta del lunes, se demostró que Carolina miente a cara de perro, eso debería ser lo principal que deberíamos estar trabajando, no los escandaletes de las cuestiones vinculadas a las credenciales«.

Finalmente, Ciganda sostuvo que «tenía un mensaje positivo para Carolina«, afirmando que le «da pena» que se las «esté viendo, no con quienes nos opusimos siempre a ella, sino con quienes la alcahuetearon toda la vida y ahora que está en horas bajas, le están pegando«.