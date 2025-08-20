La víctima era menor de edad

Según informó Subrayado, este pasado martes, un coronel retirado del Ejército uruguayo de 58 años asesinó a su hija de 13 en un centro interdisciplinario de Maldonado y luego intentó suicidarse. El hombre se disparó en la cabeza y fue trasladado grave a un centro de salud, donde falleció horas después.

La adolescente había acudido a una consulta con una fonoaudióloga y su padre intentó retirarla del lugar. Frente a otras personas, la menor pidió irse con su madre, quien tenía la tenencia por disposición judicial. Ante la negativa, el agresor disparó dos veces contra su hija, quien murió en el lugar.

La Fiscalía informó que la Unidad de Víctimas está brindando apoyo a la familia y a quienes se encontraban en la clínica. La escuela a la que asistía la menor permanecerá cerrada este miércoles.

En San José, el colectivo «Nietas de Abella» realizará una «alerta feminista» desde la hora 17, en la peatonal del centro capitalino, en repudio al crimen y para visibilizar la violencia contra niñas y mujeres.