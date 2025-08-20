La instancia formó parte del Circuito Anual de Intercambios Artísticos Internacionales.

La Academia de Danzas ADARA, fundada en Ciudad del Plata en 2011 bajo la dirección de la profesora Flavia Torres, brilló en el Concurso Litoral Danza – Termas de Guaviyú, realizado el pasado domingo 17 de agosto en Paysandú, informó Portal Relámpago.

La instancia formó parte del Circuito Anual de Intercambios Artísticos Internacionales, avalado por la Asociación de Intercambios Artísticos Internacionales, la Confederación Mundial de Profesionales de Danza y el Sindicato Uruguayo de Danzas y Artes (SUDART).

El grupo presentó 22 coreografías, logrando 14 primeros lugares y 8 segundos lugares, un resultado que destacó la preparación y talento de los bailarines. La delegación estuvo integrada por 15 alumnos de la categoría juvenil-adultos, quienes viajaron acompañados por sus familias, compartiendo el desafío artístico y el compañerismo en un ambiente de disfrute y aprendizaje.