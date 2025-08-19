Sucedió en la pasada sesión de la Junta Departamental de San José

En la sesión de la Junta Departamental de San José, del pasado lunes, se debatía pasada la 1 de la mañana, una moción acerca de la oficina de la Corte Electoral que se solicita para Ciudad del Plata.

Fue en ese marco, que el edil Mario Guerra (PN), solicitó la palabra para pedir un cuarto intermedio, donde apelaba a que se unieran las posturas de una y otra bancada, para votar una moción común en referencia a este tema: «Voy a pedir un cuarto intermedio de cinco minutos para que se arme una única moción con la mejor idea aportada, para que Ciudad del Plata sea una ciudad como lo es Ecilda Paullier, Libertad, Rodríguez, que sea San José una capital única, viva el Partido Nacional y el Frente Amplio, para que en conjunto, logremos esto«.

Guerra, no había terminado de vitorear a los partidos representados en la Junta, cuando las risas comenzaron a oírse, y los aplausos a reproducirse.