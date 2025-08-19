La intendente Ana Bentaberri designó al coordinador del CECOED para dar explicaciones sobre las actuaciones en el centro de evacuados en River Plate.

Eduardo Scanziani, en diálogo con la prensa, comentó sus primeras impresiones tras el llamado a Sala a la intendente Ana Bentaberri para brindar explicaciones sobre las actuaciones del CECOED en el centro de evacuados en River Plate.



El coordinador del CECOED, quien representó a Bentaberri en el mencionado llamado, destacó que la situación es similar a si “alguien va a visitarnos de sorpresa, y quizá la cocina no esté limpia o la cama no esté tendida”.