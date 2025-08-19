Informes confirman que Danza puede trabajar en mutualistas y presidir ASSE

La situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, generó debate luego de que el programa radial Así nos va (Carve) informara que el jerarca continuaba trabajando como médico en la Asociación Española y la Médica Uruguaya. El señalamiento apuntaba a que esta práctica podría ser inconstitucional.

Sin embargo, dos informes accedidos por Montevideo Portal señalan lo contrario. El primero, elaborado en diciembre de 2024 por la consultora Delpiazzo Abogados a pedido del propio Danza antes de asumir, y el segundo, presentado este lunes 18 de agosto por el Ministerio de Salud Pública (MSP), coinciden en que no existe incompatibilidad entre esos cargos y la presidencia de ASSE.

El análisis jurídico cita como marco normativo el Artículo 200 de la Constitución de la República y el Artículo 9 de la Ley 18.161, que regula a ASSE como servicio descentralizado. Según la interpretación, la prohibición afecta a nuevos nombramientos en cargos dependientes de ASSE cuando se es director de otra institución, pero no alcanza a funciones previas al nombramiento del jerarca.

En lo referente a su rol académico, los abogados recordaron que la Constitución establece una excepción para la educación, por lo que la remuneración que percibe como profesor titular de la Facultad de Medicina de la Udelar no presenta objeciones legales.

Sobre sus tareas en mutualistas, el informe aclara que se trata de una actividad puntual de consulta a médicos tratantes en casos complejos, que no implica gestión ni dirección vinculada a ASSE, descartando así un conflicto de interés.

En sus conclusiones, Delpiazzo destaca que, aunque el artículo 9 de la ley 18.161 tenga una redacción “vaga y amplia”, debe interpretarse de forma racional y restrictiva. Bajo ese criterio, la labor de consultante en el sector privado no guarda relación directa ni indirecta con ASSE.

Tanto el informe privado como el del MSP coinciden: Danza puede continuar con su actividad profesional en mutualistas privadas sin caer en incompatibilidad constitucional o legal.

Fuente:: Montevideo Portal