San José Ahora pudo confirmar que se cuenta con terrenos en la capital departamental, en Libertad y Ciudad del Plata.

Ante la creciente demanda de tierras para proyectos habitacionales cooperativos, una fuente de la Intendencia confirmó a San José Ahora que existen terrenos disponibles en distintos puntos del departamento, incluyendo San José de Mayo, Libertad y Ciudad del Plata.

La asignación de tierras depende del tamaño y las necesidades de cada cooperativa, así como de la cantidad de viviendas que proyectan construir. Algunos terrenos de menor tamaño ya han sido entregados a determinadas cooperativas, mientras que para proyectos más grandes es necesario un planteo formal que permita iniciar un proceso de licitación para la compra de la tierra. Según la fuente, hasta el momento no se han recibido solicitudes formales de cooperativas indicando las dimensiones ni la cantidad de usuarios de sus proyectos, lo que dificulta planificar la asignación de terrenos de manera más precisa.

La Intendencia aclaró que la disponibilidad de terrenos no constituye un freno para los proyectos cooperativos, y que se han realizado varias licitaciones en los tres puntos del departamento, evaluando la procedencia de la cooperativa y el interés de cada proyecto.

Para acceder a los terrenos, las cooperativas deben estar constituidas formalmente y presentar una solicitud detallada indicando la cantidad de familias, las dimensiones del terreno y la ubicación deseada. La Intendencia evalúa la disponibilidad y, si corresponde, llama a licitación siguiendo los procedimientos establecidos por el TOCAF.

En síntesis, la posibilidad de avanzar en nuevos desarrollos cooperativos depende de la formalización de la cooperativa y del cumplimiento de los procedimientos de solicitud y licitación, garantizando transparencia y equidad en la asignación de los terrenos.

La información de la Intendencia surge tras la publicación en San José Ahora de la nota “El freno de la vivienda cooperativa en San José: falta de tierras y compromiso social”, que abordaba las dificultades que enfrentan las cooperativas locales para acceder a tierras.