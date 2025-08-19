El club albirrojo festejará su aniversario el 25 de agosto en la criolla Manuel Artigas.

El próximo 25 de agosto, el Club Atlético River Plate de San José celebrará sus 92 años de historia con un almuerzo y actividades en el salón de la criolla Manuel Artigas. El festejo tendrá un carácter especial, ya que su sede habitual se encuentra actualmente destinada a recibir a personas en situación de calle, como forma de colaborar frente al invierno.

El vicepresidente de la institución, Juan Miguel Arosteguy, destacó que la decisión de ceder el espacio responde a un compromiso social del club: “Nos parecía muy importante poder colaborar desde el punto de vista social con gente en situación de vulnerabilidad y que realmente necesitan un lugar para sobrellevar el clima hostil”.

La jornada incluirá un almuerzo con asado con cuero, ensaladas y postre, además de música en vivo, discoteca y actividades recreativas como bingo y remates. El presidente de la institución también dirigirá unas palabras a los presentes.

Según explicó Arosteguy, lo recaudado durante el aniversario será destinado a mejorar la infraestructura del club, que a lo largo de los años ha abierto sus puertas para diversas actividades comunitarias, encuentros con otros clubes y, más recientemente, como refugio para quienes no tienen techo.

El festejo se desarrollará el lunes 25 de agosto, de 12:00 a 17 horas, en la criolla Manuel Artigas, con la expectativa de reunir a socios, vecinos y amigos de la institución en una jornada que combina celebración e inclusión.